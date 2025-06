La Juventus ha scelto il sostituto di Vlahovic | il nuovo attaccante arriva dalla Francia

La Juventus si proietta verso il futuro con decisione, annunciando ufficialmente il sostituto di Vlahovic: un talentuoso attaccante proveniente dalla Francia. A pochi giorni dal Mondiale per Club, i bianconeri si preparano a una sfida cruciale, mentre affrontano anche importanti cambiamenti societari. La squadra si rafforza e si rinnova, pronto a scrivere un nuovo capitolo della sua storia. Ora, l’attenzione è tutta rivolta a conquistare il titolo mondiale e a consolidare la propria competitività .

