La Juve fa jackpot | scoppia un derby infuocato per Vlahovic

La Juventus ha centrato un vero e proprio jackpot con Vlahovic, ma il suo futuro è in bilico: tra un ingaggio da 12 milioni e una stagione altalenante, il serbo si prepara a una scelta decisiva. È scoppiato un derby di mercato infuocato che potrebbe cambiare le sorti del suo transfer. La domanda ora è: dove andrà Vlahovic? La risposta potrebbe riscrivere gli equilibri del calcio italiano e non solo.

Un ingaggio da 12 milioni e una stagione che non convince: Vlahovic è pronto a lasciare la Juve: c'è un derby di mercato che potrebbe cambiare il suo destino (AnsaFoto) – serieanews.com Il campionato è finito. Siamo già proiettati sulla stagione 2025-2026 e quindi Dusan Vlahovic, come tanti altri, entra ufficialmente nel suo ultimo anno di contratto. La scadenza è fissata al 30 giugno 2026, ma in realtà alla Juventus lo avrebbero salutato anche ieri. Se arrivasse l'offerta giusta, il club sarebbe ben felice di chiudere con un anno d'anticipo.

