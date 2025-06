La guerra israeliana è ripartita da Gaza Il punto con Dentice

Dopo venti mesi di conflitto, la guerra tra Israele e Gaza sembra riprendere fiato, riportando le tensioni a uno stato quasi invariato rispetto all’inizio. Giuseppe Dentice, esperto dell’Osservatorio Mediterraneo, analizza con lucidità questa dinamica complessa, sottolineando come gli eventi si stiano evolvendo in modo ciclico. La recente escalation dimostra che il conflitto, lungi dall’essere risolto, si prepara a nuovi capitoli. Ma quali sono le implicazioni di questa recrudescenza?

A venti mesi dall’attacco di Hamas del 7 ottobre 2023, Israele si trova immerso in una guerra che non accenna a finire. Anzi, secondo Giuseppe Dentice, che sin dalle prime ore dell’inizio di questa stagione di guerra commenta mensilmente con Formiche.net l’evoluzione degli eventi, stiamo tornando a qualcosa di simile alla situazione iniziale. Per l’analista nell’Osservatorio Mediterraneo (OsMed) dell’Istituto per gli Studi Politici S. Pio V, “il quadro odierno ricorda, in modo paradossale, le primissime fasi del conflitto, quando l’attenzione era ancora tutta concentrata su Gaza e Cisgiordania, e la dimensione regionale sembrava quasi sullo sfondo”. 🔗 Leggi su Formiche.net © Formiche.net - La guerra israeliana è ripartita da Gaza. Il punto con Dentice

