La grande festa per gli 80 anni di Confartigianato Lecco sarà con Carlo Decio

emozione, tra spettacoli, testimonianze e momenti di riflessione dedicati alla valorizzazione dell’artigianato locale. Un’occasione unica per celebrare il passato, guardare al futuro e rafforzare il legame tra le imprese e la comunità. Non mancate a questa serata indimenticabile, dove storia e innovazione si incontrano per scrivere un nuovo capitolo di successo.

Si apre ufficialmente il sipario sull'evento più atteso dell'anno per Confartigianato Imprese Lecco e il suo mondo: "Artigiani a teatro". Sabato 28 giugno, l'associazione di categoria celebrerà infatti l'80° anniversario dalla sua fondazione con una serata speciale all'insegna della memoria e.

La grande festa per gli 80 anni di Confartigianato Imprese Lecco sarà con Carlo Decio - Appuntamento il 28 giugno a Lariofiere LECCO – Si alza ufficialmente il sipario sull’evento più atteso dell’anno per Confartigianato Imprese Lecco e il suo mondo: “Artigiani a teatro“. Sabato 28 giugn ... Lo riporta lecconotizie.com

Settant’anni di Confartigianato. Festa con Enrico Letta - Cesena, 15 settembre 2016 - CI SARÀ anche l’ex premier Enrico Letta a celebrare il settantesimo compleanno della Confartigianato ... di categoria. La festa si terrà sabato alle 17, quando ... Segnala ilrestodelcarlino.it

Una grande evento nella sede di via Grandi con collaboratori, fornitori, clienti e istituzioni - Una festa riuscitissima che ha ... generale di Confartigianato Imprese Lecco: “Gregorio è stato associato a Confartigianato per quarant’anni, una vita, un artigiano idraulico che ha scommesso ... Lo riporta lecconotizie.com

A Lecco la mostra dedicata al progetto Brainart