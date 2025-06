la girasole trionfa al campionato nazionale uisp con nove titoli italiani

La Girasole si distingue ancora una volta nel panorama sportivo italiano, conquistando nove titoli italiani al prestigioso Campionato Nazionale UISP tenutosi al "Carlesi" di Pisa. Un'impresa straordinaria che conferma il talento e la passione delle giovani atlete, tra cui Bianca Canale e Gioia Morra, protagoniste indiscusse. La loro determinazione ha scritto un altro capitolo di eccellenza. Il futuro della ginnastica italiana brilla più che mai, e questa vittoria è solo l'inizio di un percorso trionfale.

La Girasole brilla al campionato nazionale "Uisp". Nove titoli italiani conquistati in pedana al "Carlesi" di Pisa: otto individuali e uno di coppia di Prima categoria "Esordienti". Bianca Canale è campionessa italiana al corpo libero; e Gioia Morra raddoppia al corpo libero ed alla palla fra le 2015. In Seconda categoria, nelle "Esordienti", Anna Petrocchi si conferma campionessa nazionale al nastro ed è terza alla palla; Anna Puccinelli si prende il titolo alla palla, bronzo al corpo libero e argento "all around"; Giulia Bianchini è quarta alla fune e decima al corpo libero. Nelle "Allieve" 2012 Daliia Sycheva è quinta al cerchio e sesta alle clavette.