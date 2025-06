La forza di una donna anticipazioni dal 9 al 13 giugno | cosa si nasconde dietro i disegni di Sirin?

La seconda settimana de "La forza di una donna" su Canale 5 promette colpi di scena e rivelazioni sorprendenti. Dal 9 al 13 giugno, Hatice scopre disegni inquietanti nella stanza di Sirin, alimentando sospetti e misteri. Cosa si nasconde dietro quei dipinti? La suspense cresce: pronti a scoprire le emozioni e i segreti di questa avvincente soap turca. La verità sta per essere svelata, e nulla sarà più come prima.

Prende il via la seconda settimana di programmazione della nuova soap opera turca di Canale 5 La forza di una donna ( Kad?n ). Cosa accadrà nelle puntate in onda dal 9 al 13 giugno? Scopriamolo insieme. La forza di una donna, trame al 13 giugno. Hatice trova alcuni disegni nella stanza di Sirin e sospetta che dietro i dipinti possa nascondersi una verità atroce. A quel punto decide di recarsi all'università della ragazza, e grazie a un professore scopre alcuni dettagli preoccupanti sul passato della figlia. Le esperienze passate potrebbero aver turbato la ragazza, ma alcuni errori commessi dalla madre avranno avuto un ruolo determinante?

La forza di una donna 9-13 Giugno; Tra Bahar e Hatice i rapporti sono ormai deteriorati.