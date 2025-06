La fine della vertenza Meta System Scongiurata la crisi dell’impresa Tutti in salvo i 500 posti di lavoro

Dopo mesi di incertezza e intense trattative, la vertenza Meta System si è finalmente risolta positivamente. La crisi è stata scongiurata e tutti i 500 posti di lavoro sono stati preservati, garantendo un futuro stabile per le famiglie coinvolte. La decisione di affidare l’azienda al fondo Certina segna una vittoria importante per il settore e per l’occupazione locale. Un risultato che dimostra come il dialogo e la determinazione possano fare la differenza.

Dopo mesi di trattative e speranze si è conclusa nel migliore dei modi la vicenda Meta System. Scongiurata dunque la crisi per l'impresa di componentistica per automotive che impiega più di 500 persone tra la sede principale di Reggio Emilia e quella di Mornago, in provincia di Varese, dove i lavoratori sono 130. Il salvataggio del gruppo è diventato ufficiale con la decisione dell'aggiudicazione dell'azienda al fondo Certina da parte del Tribunale di Bologna. "Per gli oltre 500 addetti sarà garantito il passaggio alla nuova azienda grazie all'accordo sindacale stipulato da Fim Fiom Uilm ", spiegano in una nota le tre sigle sindacali.

