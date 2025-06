La finale Sinner-Alcaraz verrà trasmessa in chiaro | ecco dove vedere l' ultima partita del Roland Garros

Il grande giorno è alle porte: la finale tra Sinner e Alcaraz al Roland Garros sarà visibile in chiaro, offrendo a tutti l’opportunità di vivere un evento unico nel suo genere. Domenica 8 giugno alle 15, preparatevi a seguire in diretta da Parigi questa sfida emozionante, senza bisogno di abbonamenti o servizi premium. Ecco come non perdere neanche un istante di questa storica battaglia tennistica.

È ufficiale: il match decisivo si potrà vedere in chiaro domenica 8 giugno alle 15 in diretta da Parigi. Ecco come.

