La finale Sinner-Alcaraz in diretta sul Nove

Non perdete l’appuntamento con la grande finale di Roland Garros, trasmessa in diretta sul Nove e in streaming su Discovery+. Domani alle 15, Jannik Sinner e Carlos Alcaraz si sfideranno in quella che promette di essere una battaglia epica, scrivendo un nuovo capitolo della loro rivalità destinata a entrare nella storia del tennis. Preparatevi a vivere un match indimenticabile!

La finale del Roland Garros sarà trasmessa in chiaro su Nove, domani alle 15 live da Parigi e in simulcast su Eurosport 1 e in streaming su Discovery+. Sarà la quarta finale Slam di Jannik Sinner, che affronterà Carlos Alcaraz, campione in carica del Roland Garros, in quella che è già considerata una rivalità sportiva destinata agli annali del tennis. Vincitori “in coppia” delle ultime cinque prove del Grand Slam, il numero 1 al mondo Sinner e il numero 2 Alcaraz si sono già affrontati 11 volte con 4 successi di Jannik, che però non batte lo spagnolo dal 2023 a Pechino; Carlos ha infatti vinto gli ultimi 4 confronti diretti (pochi giorni fa in finale a Roma) ed è avanti 2-1 sia negli Slam che su terra battuta. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it © Davidemaggio.it - La finale Sinner-Alcaraz in diretta sul Nove

In questa notizia si parla di: Finale Sinner Alcaraz Nove

Finale Coppa Italia a Roma: Sinner, Cremonini e figure storiche in tribuna - Nel suggestivo scenario dello stadio Olimpico di Roma, la finale di Coppa Italia ha acceso l'entusiasmo dei tifosi, con Jannik Sinner e Cesare Cremonini in primo piano.

#SinnerAlcaraz, finale del singolare maschile di #RolandGarros , verrà trasmessa anche in chiaro su @nove Ancora una volta, in seguito a un accordo commerciale, non perché imposto da una nuova lista, che giace in qualche meandro, nel più totale disinter Partecipa alla discussione

Confermata su Nove dalle14,30 di domani l'attesa storica finale del #RolandGarros2025 tra Sinner ed Alcaraz. Si accende così il giorno di festa della principale rete Discovery che in access alle 20,30 vedrà il debutto del nuovo game TheCagePrendiEScappa. Partecipa alla discussione

Roland Garros: la finale tra Sinner e Alcaraz sarà trasmessa in chiaro sul NOVE - Tennis - Roland Garros | Tutti gli italiani potranno assistere all'ultimo atto di Parigi tra l'altoatesino e lo spagnolo: come per la finale dell'Australian Open, anche quella di domani sarà trasmessa ... Segnala ubitennis.com

Sinner-Alcaraz in chiaro, è ufficiale! - La finale del Roland Garros tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz sarà trasmessa anche in chiaro su Nove. C’è l’ok di Warner Bros. Discovery foto Ray Giubilo La finale del Roland Garros sarà trasmessa in ... tennisitaliano.it scrive

Roland Garros, la finale fra Sinner e Alcaraz in chiaro in Tv sul canale Nove - Warner Bros Discovery, che controlla Eurosport, ha previsto la trasmissione free della finale del torneo parigino del Grande Slam. Decisione nin scontata visto che non esistre un obbligo di legge ... Si legge su ilsole24ore.com