La finale Sinner-Alcaraz in diretta sul Nove

Non perdete l’appuntamento imperdibile con la finale di Roland Garros 2025, in diretta sul Nove e in streaming su Discovery+. Un match mozzafiato tra il giovane talento Jannik Sinner e il carismatico Carlos Alcaraz, che promette emozioni forti e scriverà un nuovo capitolo nella storia del tennis. Seguiteci per vivere ogni scambio e scoprire chi trionferà su questa scena mondiale!

La finale del Roland Garros 2025 sarà trasmessa in chiaro sul Nove, domani alle 15 live da Parigi e in simulcast su Eurosport 1 e in streaming su Discovery+. Sarà la quarta finale Slam di Jannik Sinner, che affronterà Carlos Alcaraz, campione in carica del Roland Garros, in quella che è già considerata una rivalità sportiva destinata agli annali del tennis. Vincitori “in coppia” delle ultime cinque prove del Grand Slam, il numero 1 al mondo Sinner e il numero 2 Alcaraz si sono già affrontati 11 volte con 4 successi di Jannik, che però non batte lo spagnolo dal 2023 a Pechino; Carlos ha infatti vinto gli ultimi 4 confronti diretti (pochi giorni fa in finale a Roma) ed è avanti 2-1 sia negli Slam che su terra battuta. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it © Davidemaggio.it - La finale Sinner-Alcaraz in diretta sul Nove

