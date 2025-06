La finale Sinner-Alcaraz in chiaro ma niente Rai L’occasione di Jannik al Roland Garros | dove vederla in Tv

Se sei un appassionato di tennis e non vuoi perderti l'epica finale tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz al Roland Garros 2025, questa è l'occasione per viverla in prima persona, anche senza abbonamento. La grande sfida sul Philippe-Chatrier sarà trasmessa in diretta tv in chiaro, regalando a tutti gli spettatori italiani un momento storico da non lasciarsi sfuggire. Preparati a tifare e scoprire chi salirà sul podio di Parigi!

È tutto pronto per la finalissima del Roland Garros 2025, in cui Jannik Sinner e il campione in carica Carlos Alcaraz per la prima volta si giocheranno uno contro l’altro uno Slam. Sulla terra battuta del Philippe-Chatrier, a Parigi, le telecamere si accenderanno qualche ora prima dell’inizio della super-sfida, atteso per le 15 di domenica 8 giugno. La sfida, a differenza di tutto il resto del torneo, sarà visibile in diretta tv anche in chiaro. Dove vedere Sinner-Alcaraz in tv. Una vittoria straordinaria quella per 3-0 sulla leggenda Novak Djokovic, che ha permesso al numero uno al mondo di staccare il biglietto per la sua prima finale del torneo francese in carriera. 🔗 Leggi su Open.online

In questa notizia si parla di: Sinner Alcaraz Jannik Roland

Sinner rimonta Paul e vola in finale agli Internazionali, super sfida con Alcaraz che ha battuto Musetti - Jannik Sinner supera Tommy Paul in una straordinaria rimonta e conquista la finale degli Internazionali d’Italia 2025.

Durata del torneo dei 2 finalisti del #RolandGarros (set persi) Carlos Alcaraz 14h 37' (4) Jannik #Sinner 12h 51' (0) In mezzo quasi 2 ore e una differenza notevole di set persi. Forse, arrivati a questo punto, significa poco. O no? #tennis #RG25 Partecipa alla discussione

RG Da Roma a Parigi per il trono del re La finale del Roland Garros sarà ancora Jannik #Sinner contro Carlos #Alcaraz #rolandgarros #rolandgarros2025 #tennis #atptour #wta #theonetv7 #atpfrancia #openfrancia #janniksinner #carlosalcaraz Partecipa alla discussione

Sinner-Alcaraz, la finale del Roland Garros in chiaro in tv: orario e dove vederla - La finale del Roland Garros sarà trasmessa in chiaro su Nove, domenica 8 giugno alle 15 live da Parigi, in simulcast su Eurosport 1 e streaming Discovery+. Sarà la quarta finale Slam ... Segnala leggo.it

Roland Garros: Jannik Sinner-Carlos Alcaraz in chiaro - La finale dello Slam parigino tra il numero uno e due del mondo verrà trasmessa in chiaro sul canale Nove, in contemporanea su Eurosport 1 ... Secondo sportal.it

Sinner-Alcaraz in diretta tv in chiaro: orario e dove vedere la finale del Roland Garros - Roland Garros 2025, dove vedere la finale di Jannik Sinner contro Carlos Alcaraz: ufficiale la diretta tv anche in chiaro. L'orario e tutte le informazioni ... ilfattoquotidiano.it scrive