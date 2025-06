La Figc riflette su Spalletti Pioli e Ranieri le alternative

La recente sconfitta in Norvegia ha scosso le fondamenta del calcio italiano, portando la FIGC a rivalutare il futuro della Nazionale. Con Luciano Spalletti sotto pressione, il confronto imminente dopo la sfida contro la Moldavia potrebbe essere decisivo per il suo destino. Intanto, i nomi di Pioli e Ranieri si fanno strada come possibili alternative, aprendo un nuovo capitolo nella gestione tecnica della nostra Nazionale. Resta da capire quale sarà la scelta finale.

La debacle in Norvegia rischia di avere pesanti ripercussioni sulla guida tecnica della Nazionale italiana. La Figc, infatti, riflette sulla posizione del ct, Luciano Spalletti, che non sembra essere più così salda. Decisivo il confronto che avverrà tra le parti subito dopo il prossimo match di qualificazione ai Mondiali 2026 contro la Moldavia. Nel frattempo già circolano i nomi di Stefano Pioli e Claudio Ranieri come possibili successori. SPALLETTI IN BILICO: LA FIGC RIFLETTE Malgrado la fiducia incassata a caldo dopo la sconfitta in Norvegia, non è da escludere che le strade tra la Federcalcio e il ct Spalletti possano dividersi. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com © Sport.periodicodaily.com - La Figc riflette su Spalletti, Pioli e Ranieri le alternative

