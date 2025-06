La farmacia comunale festeggia il primo compleanno è diventata un punto di riferimento della frazione

dell’amministrazione di celebrare questo traguardo con la comunità sottolinea l’importanza di un servizio essenziale, capace di unire e rafforzare i legami tra residenti e istituzioni. La Farmacia Comunale di Casemurate ha dimostrato che, con passione e dedizione, può diventare il cuore pulsante della frazione, offrendo salute e attenzione a ogni cittadino. Un esempio di eccellenza e vicinanza che continuerà a crescere nel tempo.

La comunità di Casemurate, la dirigenza di Ravenna Farmacie e il sindaco Alessandro Barattoni hanno festeggiato il primo compleanno di vita della Farmacia Comunale della piccola frazione ravennate. Un anniversario significativo, e non a caso partecipato da decine e decine di cittadini: la scelta. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it © Ravennatoday.it - La farmacia comunale festeggia il primo compleanno, è diventata un punto di riferimento della frazione

