La Familia di Yelina un angolo di Venezuela in provincia di Salerno

La Familia è un angolo autentico di Venezuela in provincia di Salerno, dove i sapori e le tradizioni si intrecciano in un’atmosfera calorosa e familiare. Situata a Bivio Pratole, questa location trasporta gli ospiti in un viaggio culinario ricco di profumi di mais cotto, guasacaca fatta in casa e ricordi indelebili delle mani che impastano. Un’esperienza che va oltre il semplice ristorante, un vero e proprio melting pot di culture e emozioni.

C’è un pezzo di Venezuela in provincia di Salerno, a pochi passi dall'aeroporto. Si trova a Bivio Pratole, frazione di Montecorvino Pugliano, e ha il profumo del mais cotto, della guasacaca fatta in casa, delle mani che impastano e ricordano. Si chiama "La Familia" ed è molto più di un ristorante. 🔗 Leggi su Salernotoday.it © Salernotoday.it - “La Familia” di Yelina, un angolo di Venezuela in provincia di Salerno

