La famiglia di Andrei uccisa dal killer di Paun | “A nessuno importava di lei perché era una prostituta”

La tragedia di Ana Maria Andrei ha scosso profondamente la sua famiglia, ormai stanca di fronte all’indifferenza e alla sofferenza. La loro rabbia esplode nel desiderio di giustizia, mentre si chiedono come sia stato possibile che una vita umana venga ignorata così facilmente solo perché considerata “adi poco importanza”. Ora, sono determinati a non fermarsi: la verità sulla morte di Ana Maria deve emergere, per onorare la memoria di chi non merita dimenticanza.

La famiglia di Ana Maria Andrei è arrabbiata. E non lo nasconde. "Aspettiamo a parlare, non possiamo dire nulla adesso - spiegano -. È dovuta morire un'altra ragazza perché finalmente la trovassero e fermassero il killer". 🔗 Leggi su Fanpage.it

