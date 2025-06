La doppia laurea in moda e marketing | un’opportunità imperdibile

Scopri come una doppia laurea in moda e marketing possa aprirti le porte a un universo di opportunità nel settore retail. Questa combinazione innovativa ti permette di acquisire competenze specializzate e di distinguerti nel mondo della moda, una sfida stimolante e ricca di potenzialità. Vuoi sapere perché rappresenta un investimento vincente per il tuo futuro? Leggi tutto su Donne Magazine e preparati a dare una svolta alla tua carriera!

Una doppia laurea in moda e marketing offre opportunità uniche nel mondo del retail. su Donne Magazine. 🔗 Leggi su Donnemagazine.it © Donnemagazine.it - La doppia laurea in moda e marketing: un’opportunità imperdibile

In questa notizia si parla di: Doppia Laurea Moda Marketing

