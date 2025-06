La disputa del terzo mandato agita il centrodestra Salvini accelera

Nel cuore del dibattito politico, la disputa sul terzo mandato minaccia di scuotere le fondamenta del centrodestra. Salvini accelera, sollevando questioni di leadership e riforme costituzionali. Ma se si mette uno stop alle terze legislature, si rischia di bloccare anche la possibilità di Giorgia Meloni di proseguire oltre due mandati? Un nodo cruciale che potrebbe ridefinire il futuro politico del nostro Paese.

AGI - "Ma se mettiamo uno stop al terzo mandato allora diciamo no alla possibilità che Giorgia Meloni possa correre oltre due legislature?". Chi, in Fratelli d'Italia, perora la causa di cambiare la norma che limita a due i mandati dei governatori utilizza anche questo argomento a sostegno delle sue tesi, fermo restando che occorrerebbe cambiare anche l'impianto del testo sul premierato, che ora prevede lo stop dopo due mandati. Chi, sempre all'interno del partito della premier, è per il 'no' secco ne fa una questione di coerenza: "Come facciamo a cambiare linea dopo che abbiamo detto 'no' al Trentino e alla Campania? Rischiamo che i nostri elettori ne escano disorientati". 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - La disputa del terzo mandato agita il centrodestra. Salvini accelera

