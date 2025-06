La Disney aveva vietato a Miley Cyrus di cantare i brani di Hannah Montana dopo la fine della serie

A partire dal 2006, Miley Cyrus ha conquistato il cuore di milioni di fan interpretando Hannah Montana, una giovane cantante che nascondeva la sua vera identità. Tuttavia, dopo la conclusione della serie, la Disney ha imposto un divieto sui suoi brani originali, facendo discutere molti appassionati. Nonostante le restrizioni, Miley ha continuato a emergere come artista, dimostrando che il talento può superare ogni ostacolo. La sua storia è un esempio di resilienza e passione che continua a ispirare milioni di persone.

La Disney ha regalato a Miley Cyrus il grande successo quando debuttava nel 2006 sul piccolo schermo nei panni di Hannah Montana, una cantante pop che nascondeva ai fan la sua vera identità per condurre una vita normale. Nel corso delle cinque stagioni della serie andate in onda tra il 2006 ed il 2011, la popstar ha pubblicato cinque album di colonne sonore di Hannah Montana, un disco dal vivo e due album di remix. Ha inoltre pubblicato tre album da solista con l'etichetta discografica Disney Hollywood per poi alla RCA e pubblicare Bangerz nel 2013, che ha lanciato la sua carriera nel mondo del pop, trascinato dalla super hit Wrecking Ball.

