la discriminazione e i dipendenti della rai

La Rai, grande protagonista dell’informazione e della cultura italiana, si trova al centro di un caso delicato riguardante la discriminazione tra i propri dipendenti. Con una circolare interna del 5 maggio 2025, l’azienda ha invitato alcuni collaboratori a sospendere temporaneamente le attività lavorative per motivi politici. Una decisione che solleva numerosi interrogativi sulla libertà di espressione e il rispetto dei diritti dei dipendenti, anche quelli meno visibili.

Con una circolare interna del 5 maggio 2025, la Rai ha invitato i propri dipendenti e collaboratori che ricoprono, tra gli altri, il ruolo di esponenti dei comitati referendari, ad astenersi dallo svolgimento dell’attività lavorativa utilizzando delle ferie, dei recuperi o chiedendo di essere collocati in aspettativa non retribuita. La circolare è stata indirizzata anche al personale della Rai che non ha alcuna visibilità nelle trasmissioni televisive, come cameraman, fonici o costumisti. In caso di violazione delle indicazioni previste dalla legge e dalla circolare, la tv pubblica si sarebbe riservata l’adozione «di ogni opportuna misura». 🔗 Leggi su Linkiesta.it