La Curva Ovest organizza un corteo | Dobbiamo ancora una volta essere da guida e da sprone

La Curva Ovest si prepara a scendere in strada, pronta a far sentire forte e chiaro il nostro orgoglio rossoblù. Giovedì 12 giugno alle 19, un corteo coinvolgente partirà dallo stadio fino a piazza Municipale, per ribadire che noi siamo la Spal, sempre e comunque. Unisciti a noi e fai sentire la tua voce: insieme, possiamo fare la differenza! Iscriviti al canale WhatsApp di...

"Dobbiamo essere numerosi e rumorosi per gridare con ancora più forza che oggi più che mai siamo noi la Spal". Il messaggio proviene dalla Curva Ovest che, per giovedì 12 giugno alle 19, ha organizzato un corteo diretto dallo stadio a piazza Municipale. Iscriviti al canale WhatsApp di. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it © Ferraratoday.it - La Curva Ovest organizza un corteo: "Dobbiamo ancora una volta essere da guida e da sprone"

Guarda il Video

In questa notizia si parla di: Curva Ovest Corteo Dobbiamo

Spal, questo è un amore infinito: Curva Ovest già esaurita in meno di un giorno - La passione per la Spal si fa sentire forte e chiara: la Curva Ovest è già sold out in meno di un giorno! Con la sfida decisiva contro il Milan Futuro in programma sabato sera, i tifosi si preparano a vivere un'emozione unica.

La CURVA B risponde ai tifosi della FIORENTINA | Il CORO contro FIRENZE | #shorts