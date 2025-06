La cultura passa dall’orto Le buone pratice in cattedra al ‘Mercato’ di Slow Food

La cultura passa dall’orto: un ritorno alle buone pratiche di prossimità che promuovono una nutrizione sana e un legame autentico con la natura. Al Mercato della Terra di Slow Food di Pontremoli, oltre 25 produttori hanno condiviso il loro patrimonio gastronomico, trasformando il cibo in un veicolo di educazione e sostenibilità. La presenza di Valentina Gucciardo, referente regionale del progetto, ha sottolineato l’importanza di questa rivoluzione verde, dimostrando come l’orto possa diventare scuola di vita e di valori.

Il cibo prodotto da culture di prossimità, la nutrizione sana e un rinnovato rapporto con la natura ha riportato al centro dell’attenzione l’orto, che ha oggi anche un forte valore educativo e formativo. Temi al centro del dibattito al Mercato della Terra di Slow Food di Pontremoli che raccoglie oltre 25 produttori di eccellenze gastronomiche. Importante è stata la presenza di Valentina Gucciardo, formatrice e referente regionale del progetto Slow Food Orti a Scuola avviato da vent’anni in diverse località. La sua esperienza, assieme a quella di insegnanti come Vittorina Cervetti, anche lei ospite, hanno consentito di scoprire nuove modalità di relazione, divulgazione ed economia circolare in progetti che mettono insieme aziende e comunità educanti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

