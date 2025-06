La crisi del cinema italiano e il ruolo dell' AI Parla Luca Guadagnino

La crisi del cinema italiano si intreccia con il ruolo crescente dell’intelligenza artificiale, un tema affrontato da Luca Guadagnino alla Festa dell’Innovazione del Foglio. Il regista, noto per opere come "Challengers" e "Queer," riflette su come l’AI possa rivoluzionare la narrazione cinematografica e rilanciare un settore in difficoltà. Il suo prossimo progetto su Sam Altman e l’AI promette di aprire nuovi orizzonti creativi e culturali, segnando un punto di svolta nel rapporto tra arte e tecnologia.

Luca Guadagnino, in collegamento Alla Festa dell'Innovazione del Foglio, in collegamento, ha partecipato anche Luca Guadagnino. Il regista di "Challengers", "Queer", ha appena terminato le riprese di "After the Hunt", un film che racconta le lotte culturali che attraversano le università americane. E ha già in cantiere un altro lavoro: un film su Sam Altman, fondatore di Open Ai, e sullo sviluppo dell'intelligenza artificiale. Il progetto è agli inizi - è all'opera il brillante sceneggiatore Simon Rich - e racconta la crescita incredibilmente rapida dell'intelligenza artificiale e la crezione della società Open AI. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - La crisi del cinema italiano e il ruolo dell'AI. Parla Luca Guadagnino

