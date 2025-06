La corsa troppo veloce di Gt Talent | da Masterchef dei piloti allo schianto in Borsa con 4 milioni di debiti

La corsa di GT Talent, il presunto "Masterchef" delle corse automobilistiche, si è trasformata in una sfida tra successi e fallimenti. Da un sogno di scoprire i migliori talenti a un dramma finanziario con 4 milioni di debiti, questa storia ci ricorda che anche le passioni più veloci possono inciampare. Riuscirà GT Talent a risollevarsi prima dello schianto definitivo? Solo il tempo potrà dirlo.

Doveva essere la Masterchef delle corse automobilistiche: un talent show per scoprire il miglior pilota tra migliaia di appassionati in Italia e, in futuro, nel resto del mondo. Invece, oggi GT Talent deve evitare il fallimento – o meglio, la liquidazione giudiziale – e sperare che qualcuno.

