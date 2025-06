La conferma dal Comune | niente Palio a Rescaldina l’appuntamento slitta al 2026

La storica tradizione del Palio di Rescaldina si ferma ancora una volta, lasciando emozioni e ricordi nel cuore della comunità. Dopo anni di rinvii e ripartenze, il 2025 non vedrà le contrade sfidarsi nelle colorate sfilate e nei giochi tipici, con l'appuntamento che ora è pianificato per il 2026. La passione per questa manifestazione vive in ogni residente, che si prepara a rinnovare questa antica e amata tradizione.

Rescaldina (Milano), 7 giugno 2025 – Salta ancora una volta il Palio per il 2025: la tradizionale sfilata e i giochi tra le contrade, che avevano ripreso vigore nel 2018 grazie al bilancio partecipativo, non si svolgeranno. Questa manifestazione, nata alla fine degli anni ’60 e rilanciata negli anni ’90, non tornerà dunque quest’anno. La conferma è arrivata dal sindaco Gilles Ielo durante l’ultima seduta consiliare, rispondendo a un’interrogazione di Cambia Rescaldina che chiedeva spiegazioni sui motivi del mancato svolgimento e sulle eventuali azioni per ripristinare la manifestazione. Il sindaco ha spiegato che il Palio 2025 non sarà organizzato e che l’amministrazione intende riprendere l’organizzazione nel 2026, puntando in particolare sui bambini. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - La conferma dal Comune: niente Palio a Rescaldina, l’appuntamento slitta al 2026

In questa notizia si parla di: Rescaldina Conferma Palio Comune

La conferma dal Comune: niente Palio a Rescaldina, l’appuntamento slitta al 2026 - Non si terrà quest’anno la manifestazione nata negli anni ’60 e rilanciata nel 2018, ma l’amministrazione sta già lavorando a un progetto che coinvolga i bambini ... Si legge su ilgiorno.it

Palio delle contrade, niente edizione 2025. Si torna nel 2026 (coi bambini) - Palio delle contrade di Rescaldina, niente edizione 2025: l'evento tornerà nel 2026 con protagonisti i bambini. Riporta primamilanoovest.it

“Salta” il Palio a Rescaldina. Per la ripartenza nel 2026 si punta sui bambini - Bambini al centro del progetto Palio per il prossimo anno. Il sindaco: «Non vogliamo rimanere ostaggio di posizioni campanilistiche e di dinamiche talvolta al limite del vivere civile» ... Riporta legnanonews.com

35 - CULT'ORA - TERRITORIO