La commovente lettera di Maria ai poliziotti | Grazie per avere preso il ladro

La vicenda di Maria, una donna di 71 anni, che con un gesto semplice ma carico di emozione ha voluto ringraziare i poliziotti per il loro coraggio e dedizione, tocca il cuore di tutti noi. La sua lettera, accompagnata da dolci, è un esempio toccante di riconoscenza e umanità, dimostrando che anche i gesti più piccoli possono illuminare le giornate dei nostri protagonisti in divisa. Un gesto che ci ricorda quanto sia importante apprezzare chi si dedica al bene comune.

Bologna, 7 giugno 2025 – “Grazie di cuore per esserci stati quella notte e di esserci sempre per i cittadini, soprattutto quelli più fragili ”. Una lettera scritta a mano, firmata e consegnata alla Questura di Bologna. Con a corredo dei pasticcini “in segno di gratitudine per addolcire, un pochino, le ore di lavoro. Un abbraccio”. Maria, 71 anni, ha deciso di sdebitarsi così verso i tre poliziotti ‘eroi’ che poche settimane prima erano intervenuti a casa sua, in via Guazzaloca, zona Mazzini, per sventare un tentato furto. La signora bolognese, classe ’54, era nella sua abitazione in compagnia del marito. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it