La Colombia spera nel Vaticano per mediare con i guerriglieri di Eln Hanno dimenticato i poveri li uccidono

La Colombia guarda con speranza al Vaticano come figura di mediazione per risolvere il conflitto con l’ELN, un’organizzazione armata radicata in ideali marxisti-leninisti. Mentre il paese lotta tra tensioni e richiesta di pace, la voce di Papa Leone XIV potrebbe rappresentare un ponte tra le parti. Tuttavia, dietro queste speranze si nasconde una domanda cruciale: i poveri, spesso vittime di violenza, verranno davvero ascoltati?

Bogotà punta sulla Santa Sede come terreno di mediazione con l' Esercito di liberazione nazionale (Eln), organizzazione armata nata nel 1964, ispirata a ideali marxisti-leninisti e alla teologia della liberazione, e tuttora attiva nel conflitto armato in Colombia. La richiesta è stata avanzata dallo stesso presidente colombiano Gustavo Petro al primo incontro con papa Leone XIV, a margine della Messa di incoronazione a San Pietro. Nelle stesse ore Petro ha incontrato anche la Comunità di Sant'Egidio, già presente ai colloqui di pace interrotti nel 2019 all'Avana. "Al momento però non esistono i presupposti per negoziare", ha detto Gianni La Bella, mediatore della Comunità di Sant'Egidio, a Ilfattoquotidiano.

