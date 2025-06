La Cina si paralizza per il Gaokao | algoritmi anti-imbroglio strade chiuse e 13 milioni di giovani ‘lottano’ per conquistare le università più prestigiose del Paese

Ogni anno, quando il Gaokao si avvicina, la Cina si ferma: strade chiuse, algoritmi sofisticati contro gli imbrogli e 13 milioni di giovani pronti a sfidare il destino. Questo esame non è solo una prova, ma un vero e proprio crocevia per il futuro di un'intera generazione. Un evento che mette in gioco sogni, speranze e la volontà di conquistare le università più prestigiose del Paese.

Quando oltre 13 milioni di giovani cinesi impugnano la penna per affrontare il Gaokao, l'intera nazione trattiene il respiro. Non si tratta di un semplice esame universitario, ma del momento che può cambiare per sempre il destino di una generazione. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

In questa notizia si parla di: Gaokao Giovani Cina Paralizza

Gaokao 2025: oltre 13 milioni di studenti affrontano l’esame più temuto della Cina - In tutta la Cina è iniziato il Gaokao, il temutissimo esame nazionale di ammissione all’università, che quest’anno coinvolge oltre 13,35 milioni di studenti, secondo ... msn.com scrive

Cina, oltre 13 milioni di studenti alle prese con il temutissimo esame Gaokao: controlli con l'IA - Corrisponde alla nostra maturità e decide l'accesso alle università migliori. Tra i temi proposti quest'anno: memoria storica, dedizione personale e vita quotidiana ... Da msn.com

Cina, 13,5 milioni di studenti per il durissimo esame Gaokao - (ANSA-AFP) - PECHINO, 07 GIU - Tredici milioni e mezzo di studenti cinesi sono impegnati da stamani nel Gaokao, il durissimo esame finale degli studi secondari, l'equivalente della nostra maturità. Co ... Da msn.com