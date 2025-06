La chiusura del giudice di pace | Un fatto gravissimo e inaccettabile

dell'accesso alla giustizia e mina i principi fondamentali dello Stato di diritto. L’Ordine degli Avvocati di Pisa denuncia con fermezza questa decisione, sottolineando come la mancanza di alternative possa avere conseguenze devastanti per i cittadini e il territorio. È ora di agire con decisione per tutelare i diritti di tutti e garantire un sistema giudiziario equo e accessibile.

La chiusura dell’ ufficio del giudice di pace ha destato sconcerto. Una posizione molto netta, arriva dal consiglio dell’ Ordine degli Avvocati di Pisa. "Una vicenda la cui gravità non deve sfuggire né essere sottovalutata – si legge in una nota –: la chiusura di un ufficio giudiziario, avvenuta di fatto e senza la contestuale previsione di meccanismi alternativi per la presentazione e gestione delle domande giudiziarie, priva un’intera comunità del funzionamento del sistema giustizia e della possibilità di agire per la tutela dei propri diritti, arrecando inammissibilmente un vulnus irreparabile alla comunità stessa che questo consiglio non intende tollerare". 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - La chiusura del giudice di pace: "Un fatto gravissimo e inaccettabile"

In questa notizia si parla di: Chiusura Giudice Pace Fatto

La chiusura del giudice di pace: "Un fatto gravissimo e inaccettabile" - La dura presa di posizione del consiglio dell’Ordine degli avvocati di Pisa "Un’intera comunità privata del funzionamento del sistema giustizia" . Da lanazione.it

Addio al Giudice di Pace, scoppia la polemica a San Miniato - "Dal 3 giugno l’ufficio del Giudice di Pace ha chiuso. Un presidio di giustizia fondamentale per i cittadini del nostro territorio e del comprensorio del ... Lo riporta gonews.it

Tribunale Napoli Nord, chiude l'ufficio del Giudice di Pace: "Tutto il personale è assente" - Il Giudice di Pace gestisce oltre il 60% del contenzioso ordinario. Il decreto del presidente Picardi ha provocato la dura reazione degli avvocati: "Inconcepibile la chiusura di un ufficio ... Lo riporta napolitoday.it

Giustizia, giudici di pace in sciopero: Condizione di precariato intollerabile