La carica di 1000 bambini dei Monti Dauni per Cultura in Circolo Fest

Un’esplosione di entusiasmo e creatività ha coinvolto 1000 bambini dei Monti Dauni durante Cultura in Circolo Fest. Giochi, letture, laboratori, musica e teatro hanno animato una giornata indimenticabile, partendo da San Marco La Catola e proseguendo tra altri cinque affascinanti comuni. Domani, domenica 8 giugno, a Pietramontecorvino, la magia continuerà, regalando ancora più sorrisi e scoperte ai piccoli protagonisti di questa meravigliosa manifestazione.

Centinaia di bambini in festa con giochi, letture, laboratori, musica e teatro per un’intera giornata. Le attività si sono aperte oggi, sabato 7 a San Marco La Catola, e proseguiranno in altri cinque comuni dei Monti Dauni. In particolare, domani domenica 8 giugno a Pietramontecorvino sarà di. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it © Foggiatoday.it - La carica di 1000 bambini dei Monti Dauni per “Cultura in Circolo Fest”

