La Canavesana d' epoca a Salassa rivive il ciclismo eroico

Domenica 8 giugno, Salassa si trasforma nel cuore pulsante del ciclismo eroico con l’edizione 2025 de “La Canavesana d’epoca”. Un’occasione unica per appassionati di ciclismo d’antan di immergersi in un’esperienza emozionante, lungo 65 km di pedalate tra storia e tradizione. Un evento da non perdere, dove il passato si riaccende tra le strade del Piemonte, offrendo ai partecipanti un viaggio nel tempo che resterà indelebile nei ricordi.

