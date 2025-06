La campagna in San Frediano Frutta carne verdura e olio Nel rione i profumi di un tempo

Nel cuore di San Frediano, un'epoca di profumi autentici rivive tra le bancarelle di frutta, carne, verdura e olio. La campagna, un tempo appena fuori dalle mura, portava in città i sapori genuini di un passato candido e ricco di tradizioni. I toponimi come Porta a Verzaja e Legnaia custodiscono ancora il ricordo di quei giorni. È qui che i profumi di un tempo si incontrano con il presente, regalando un'esperienza autentica e coinvolgente.

C’era un tempo in cui da Porta San Frediano entravano in città percorrendo la via Pisana dalla campagna che si apriva appena fuori delle mura barrocci carichi di ortaggi, polli, legna. Ce lo ricordano i toponimi della zona: la stessa porta si chiamava infatti Porta a Verzaja, dal suburbio su cui affacciava noto per la produzione di cavoli, oppure Legnaia, dalla strada che facevano i boscaioli. Merce non lustrata dalle cere e perfettamente simmetrica delle produzioni industriali, ma buona, sana, locale e a buon prezzo. E quel tempo ritorna, grazie a Coldiretti. Ieri ha inaugurato il 72° mercato di Campagna Amica di Porta San Frediano, il più grande mercato agricolo coperto della Toscana. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - La campagna in San Frediano. Frutta, carne, verdura e olio. Nel rione i profumi di un tempo

