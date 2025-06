La buona eredità di un divorzio

La buona eredità di un divorzio può trasformare il passato in un nuovo inizio. Ora, il mondo progressista e liberal guarda con speranza al ritorno di Elon Musk, celebrando la sua rinascita dopo averlo criticato come un pazzo squilibrato e drogato—ricordando, ironicamente, le ambigue posizioni sulla droga della sinistra di un tempo. È un esempio di come le opinioni possano evolversi e di come anche le rivalità possano lasciar spazio alla riconciliazione.

Ora tutto il mondo progressista e liberal brinda e spera di riaccogliere Elon come un figliol prodigo, dopo avergli dato del pazzo squilibrato e drogato (ma la sinistra non era quella della droga libera?) durante gli anni dell'amicizia con il tycoon. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - La buona eredità di un divorzio

Guarda il Video

In questa notizia si parla di: Buona Divorzio Eredità Dato

Samanta Togni a La volta buona sul divorzio da Mario Russo: “Mi sono ritrovata” - Samanta Togni racconta la sua rinascita dopo il divorzio da Mario Russo a "La Volta Buona", dimostrando che anche nei momenti difficili si può trovare la forza di ricominciare.

Mantenimento della moglie: quando spetta l'assegno e quando no?