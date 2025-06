la boscherona avrà un chiosco con bar e servizi

La Boscherona si prepara a una grande novità: entro settembre sorgerà un nuovo chiosco all’interno dell’area verde di San Fruttuoso, dotato di bar e servizi igienici, rispondendo a un’esigenza attesa da anni. Frutto di un dialogo tra amministrazione comunale e quartiere, questa iniziativa è resa possibile dalla generosa collaborazione tra il Comune di Monza e Coop Lombardia, che finanzierà interamente l’intervento, dal valore complessivo di...

Entro settembre sarà ultimato un nuovo chiosco all’interno dell’area verde di San Fruttuoso, con una parte destinata a bar e una a servizi igienici, finora assenti. Si tratta di un’opera attesa da anni, nata da un confronto tra amministrazione comunale e consulta di quartiere, e resa possibile da una convenzione tra il Comune di Monza e Coop Lombardia. Sarà infatti la cooperativa a finanziare interamente l’intervento, dal valore complessivo di 120.400 euro. Il chiosco sorgerà su una superficie di 38,40 metri quadrati, sviluppandosi in una struttura di 9,60 metri per 4. In fase progettuale è stata data particolare attenzione all’integrazione ambientale: il rivestimento esterno sarà in doghe di ecolegno ignifugo, la copertura impermeabilizzata sarà di colore verde per armonizzarsi con il paesaggio, mentre i pannelli coibentati garantiranno isolamento e sostenibilità. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it