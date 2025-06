La biologa marina Daniela Zeppilli | C’è tanta vita sotto i nostri piedi

Sotto i nostri piedi si nasconde un mondo sorprendente e vibrante, spesso invisibile ai nostri occhi. Per la biologa marina Daniela Zeppilli, questa vita nascosta rivela un universo affascinante e pieno di misteri, contrariamente alle prime impressioni di repulsione. Leader del progetto Meiodyssea all’Ifremer, Zeppilli ci guida alla scoperta di creature marine sorprendenti, svelando come anche i più piccoli essere possano avere un impatto enorme sull’ecosistema. È il momento di esplorare questa meraviglia sommersa.

"V erme" è una parola che nella maggior parte di noi suscita sorpresa se non repulsione, ma che può avere tutto un altro significato per Daniela Zeppilli, biologa marina di stanza a Plouzané, in Bretagna. A capo del progetto Meiodyssea del Département Ressources physiques et Écosystèmes de fond de Mer dell'Ifremer (Istituto francese per la conoscenza degli oceani e delle loro risorse), allo studio di questi animaletti marini ha dedicato la sua vita scientifica. Già perché, ci spiega, con i vermi abbiamo più cose in comune di quanto ci piaccia ammettere.