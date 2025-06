la beffa dello spid a pagamento da luglio 2025 per chi e quanto costerà

Roma, 7 giugno 2025 – La rivoluzione digitale sta per compiersi: dal luglio 2025, l’accesso ai servizi online tramite Spid potrebbe diventare a pagamento. Una svolta che rischia di sorprendere molti, considerando quanto questa identità digitale sia ormai fondamentale per milioni di italiani. Ma perché questa svolta? E quanto costerà realmente? Scopriamolo insieme, perché il futuro dell’accesso digitale potrebbe riservare più sorprese di quanto si immagini.

Roma, 7 giugno 2025 – “Effettuare l’accesso con Sip e Cie ”. E’ questa la dicitura che compare ormai per accedere in aree riservate di siti istituzionali (dall’ Inps all’ Agenzia delle entrate, solo per fare un esempio). Uno strumento ormai indispensabile per milioni di italiani. E se sino ad ora accedere con l’identità elettronica ( Spid ) era quasi per tutti gratuito ora rischia di diventare a pagamento. Sommario. Lo Spid a pagamento: perché. Gli Spid attivi in Italia. Spid a pagamento da luglio 2025: per chi. Servizio pubblico o prodotto commerciale?. Consumatori sul piede di guerra. Lo Spid a pagamento: perché. 🔗 Leggi su Quotidiano.net