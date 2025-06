La battaglia dei dehors Negato per il rumore | Rilievi fatti nel 2022 Così non lavoriamo più

La battaglia dei dehors si fa sempre più aspra, tra negazioni e restrizioni che minacciano la ripresa delle attività di ristorazione all’aperto. I rilievi del 2022 sembrano aver sancito un muro insormontabile, lasciando i locali senza il proprio spazio vitale, soprattutto nei caldi mesi estivi. Letizia Vannucchi denuncia una situazione ormai insostenibile: senza gazebo, il rischio di perdite ingenti è dietro l’angolo. È ora di cambiare passo e trovare una soluzione concreta.

Una stagione estiva senza gazebo può significare una bella stangata per un’attività di ristorazione. Soprattutto quando arriva il grande caldo. È la denuncia di Letizia Vannucchi, titolare della Tortelleria in via Bologna, che da mesi attende un via libera dal Comune per poter installare lo spazio esterno, rivelatosi vitale dopo il Covid. "Da due anni siamo a combattere con questa storia- racconta la titolare che insieme alle tre sorelle gestisce la pizzeria - abbiamo chiesto l’autorizzazione all’amministrazione, ma ci viene sempre negata. Intanto la stagione è cominciata e noi siamo costrette a rinunciare ai clienti per un permesso negato ". 🔗 Leggi su Lanazione.it

