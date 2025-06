L’8 e 9 giugno fermiamo l’immigrazione di massa – Votiamo NO alla Cittadinanza facile

L’8 e 9 giugno, ogni voto conta per il futuro del nostro Paese. La consultazione riguarda una questione cruciale: la riduzione dei tempi per ottenere la cittadinanza italiana, un tema che va ben oltre il semplice tecnicismo. Se vincesse il SÌ, ci troviamo di fronte a un passo indietro nella gestione dell’immigrazione e nella tutela della nostra identità nazionale. È il momento di scegliere con consapevolezza: difendiamo i nostri valori e il nostro Stato di diritto.

L'8 e 9 giugno, gli italiani saranno chiamati a esprimersi su un quesito che, dietro l'apparente tecnicismo della "riduzione dei tempi per ottenere la cittadinanza italiana", nasconde una vera e propria resa dello Stato di fronte al fenomeno dell'immigrazione incontrollata. Se vincesse il SÌ.

