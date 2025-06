Krstovic Juventus Corvino mette i bastoni fra le ruote ai bianconeri | Dal momento che siamo un club in salute posso dirvi questo su una sua eventuale cessione

Nel calcio, le voci di mercato sono sempre in fermento, ma quando si parla di Nikola Krstovic e della Juventus, le sorprese sembrano essere poche. Corvino, figura chiave del Lecce, mette chiaramente i bastoni tra le ruote ai bianconeri, sottolineando che il club salentino non ha intenzione di cedere il montenegrino a meno che non sia lui stesso a desiderarlo. Un segnale forte che rafforza la posizione di un club in piena salute.

Krstovic Juventus, Corvino non si “sbottona” su una possibile cessione del montenegrino: le sue parole manifestano una chiusura. Nikola Krstovic non si muoverĂ dal Lecce, se non sarĂ lui stesso a volerlo. “Musica” e testo di Pantaleo Corvino. Il responsabile dell’area tecnica del club salentino ha commentato così le voci che vedono l’attaccante montenegrino in orbita Juventus nella conferenza stampa di fine stagione. PAROLE – « Dal momento che siamo un club in salute, posso dirvi che se nessuno ci chiede di andare via, noi non cediamo nessuno. A gennaio abbiamo avuto richieste importanti per lui, che sarebbero state utili per il nostro progetto, ma siamo talmente in salute che se un giocatore non vuole andare via lo teniamo, ma se domani lo stesso giocatore mi dice che vuole essere ceduto, cerchiamo di accontentarlo ». 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Krstovic Juventus, Corvino mette i bastoni fra le ruote ai bianconeri: «Dal momento che siamo un club in salute, posso dirvi questo su una sua eventuale cessione»

Guarda il Video

In questa notizia si parla di: Corvino Krstovic Juventus Club

Juventus, è sfida all'Inter per Krstovic: Corvino spara alto per il prezzo, Giuntoli ha un asso nella manica - Bomber cercasi in casa Juventus. In attesa di capire gli sviluppi sulla situazione Dusan Vlahovic, in uscita dal club, i bianconeri ... alla perfezione Nikola Krstovic. Il bomber del Lecce sta ... Riporta msn.com

Juve: Krstovic piace a Giuntoli, Adzic può essere la chiave per convincere Corvino - la Juventus avrebbe messo nel mirino Nikola Krstovic, centravanti montenegrino attualmente in forza nel Lecce. Per convincere il ds Pantaleo Corvino, il club bianconero potrebbe inserire nella ... Scrive it.blastingnews.com

Krstovic Juventus, c’è anche lui tra i possibili rinforzi per l’attacco del futuro! Il club ha un piano in vista dell’estate - Krstovic Juventus, c’è anche lui tra i possibili rinforzi per l’attacco del futuro! Il club ha un piano in vista della sessione estiva ormai alle porte Tra gli attaccanti accostati al calciomercato Ju ... Da juventusnews24.com

CORVINO e le VALUTAZIONI di SERIE A