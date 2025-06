Kombucha come preparare il tè fermentato in cucina

…il risultato sarà sorprendente, un vero tesoro fatto di salute e gusto da condividere con amici e familiari. Scopriamo insieme come preparare il kombucha in modo facile e divertente, portando in tavola un tocco di antiche tradizioni rivisitate con passione e creatività.

Leggermente frizzante e dal gusto acidulo, il kombucha è il tè fermentato che negli ultimi anni ha conquistato chi ama prendersi cura di sé anche a tavola. Lo si trova ormai ovunque, dalle botteghe bio alle cucine casalinghe, grazie a una preparazione semplice ma curiosa, che deriva da antiche tradizioni, anche se purtroppo incerte, come vedremo in seguito. Qual è la nota positiva? Si può fare anche a casa, con pochi ingredienti, ma – credeteci – tanta soddisfazione. Scopriamo, quindi cos’è e come ottenere una bevanda rinfrescante, buona e ricca di proprietà. Pronte a preparare il kombucha? Cos’è il kombucha: storia e origini. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Kombucha, come preparare il tè fermentato in cucina

