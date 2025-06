Kolo Muani Juve insieme al Mondiale per Club ci siamo! Scelta di cuore dell’attaccante | mancano solo i dettagli per l’accordo col PSG Le cifre

La trattativa tra la Juventus e Randal Kolo Muani si avvicina alla conclusione, con i dettagli finali che potrebbero essere ufficializzati presto. L’attaccante francese, desideroso di vestire la maglia bianconera fino al Mondiale per Club, ha scelto il cuore e il progetto juventino, lasciando intendere un accordo ormai in dirittura d’arrivo. Manca solo l’ultimo tassello: le cifre che definiranno il suo futuro a Torino.

Kolo Muani Juve insieme al Mondiale per Club, ci siamo. Cosa manca per l’accordo e tutti i dettagli. Accordo a un passo tra il calciomercato Juve e il PSG per il prolungamento del contratto di Randal Kolo Muani almeno fino al Mondiale per Club. L’attaccante francese ha scelto di restare a Torino e, come riportato da La Gazzetta dello Sport, si unirà al gruppo di Tudor dopo il ritiro con la Francia. Partendo dai costi del prestito di quest’anno, si potrebbero ipotizzare le cifre per la prossima stagione. Quasi 18 milioni lordi di ingaggio e 7 milioni di euro tra costo del prestito e oneri accessori. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Kolo Muani Juve insieme al Mondiale per Club, ci siamo! Scelta di cuore dell’attaccante: mancano solo i dettagli per l’accordo col PSG. Le cifre

In questa notizia si parla di: Muani Juve Kolo Insieme

Ultimissime Juve LIVE: Kolo Muani o Vlahovic? L'”indirizzo” di mister Tudor sembra già definito - Rimani aggiornato sulle ultimissime notizie della Juventus! In questa diretta, segui gli sviluppi riguardanti Kolo Muani e Vlahovic, con il mister Tudor che pare avere le idee chiare.

Questa la probabile formazione per Lazio-Juventus, match che inizierà alle 18:00 Alberto Costa giocherà al posto di Cambiaso, andando però sulla fascia destra con Weah sulla sinistra #LazioJuventus #SerieA #Tudor Partecipa alla discussione

La Stampa - La Juve tratta per Kolo Muani mentre Vlahovic è in uscita - Come ricorda La Stampa, la Juve spingerà per il rinnovo del pre-stito, il Psg non dice no ma vuole imporre condizioni rassicuranti per un riscatto a cifre ... Come scrive tuttojuve.com

Pagina 0 | Kolo Muani-Juve, Comolli sicuro con un però. E il Triplete Psg può aiutare - Idee chiare da parte del nuovo management bianconero sul futuro dell'attaccante francese, che nelle ultime settimane ha ritrovato lo sponsor Tudor ... Segnala tuttosport.com

Kolo Muani-Juve, Comolli sicuro con un però. E il Triplete Psg può aiutare - Idee chiare da parte del nuovo management bianconero sul futuro dell'attaccante francese, che nelle ultime settimane ha ritrovato lo sponsor Tudor ... Scrive msn.com

Le PAGELLE di Cagliari Juve: VLAHOVIC e KOLO MUANI possono giocare insieme? GATTI è un gigante!