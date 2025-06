Ko | trama cast e finale del film su netflix

scopriranno i segreti dietro questa pellicola intensa, analizzando trama, cast e il sorprendente finale che lascia il pubblico senza fiato. Con un ritmo serrato e una narrazione autentica, KO ci immerge nelle sfide delle periferie di Marsiglia, offrendo uno sguardo crudo e realistico sulla vita urbana. Pronti a scoprire ogni dettaglio di questo thriller imperdibile? Continuate a leggere per non perdere nessuna sfumatura di questa avvincente storia.

Il film KO, diretto da Antoine Blossier, rappresenta un esempio di thriller urbano ambientato nelle periferie di Marsiglia. Disponibile su Netflix dal 6 giugno 2025, questa pellicola propone una narrazione intensa e coinvolgente, con una durata complessiva di 110 minuti. La produzione si distingue per il suo approccio realistico e per la capacità di rappresentare le zone più problematiche della città francese. In questo articolo, si approfondiranno gli aspetti principali del film, dall’ambientazione alla trama, passando per il cast e le location di ripresa. regia e produzione del film KO. dettagli sulla regia e sceneggiatura. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Ko: trama, cast e finale del film su netflix

Guarda il Video

In questa notizia si parla di: Film Netflix Trama Cast

La vedova nera: guida completa a trama, cast e finale del film su netflix - Scopri tutto sulla "Vedova Nera", la guida completa al film disponibile su Netflix, tra trama, cast e finale.

Sara – La donna nell’ombra, dalla penna di Maurizio De Giovanni la nuova serie evento. Dove vederla, cast e trama • Sara - La donna nell'ombra è la nuova serie tv Netflix ispirata ai romanzi di Maurizio De Giovanni. Qui tutti i dettagli. Partecipa alla discussione

Per sempre: trama e cast della nuova serie Netflix • Per sempre è il nuovo teen drama disponibile su Netflix. La creatrice della serie, ambientata a Los Angeles, è Mara Brock Akil. Partecipa alla discussione

KO: trama, cast, finale del film in onda su Netflix - KO film. Un ex campione di MMA, segnato da un tragico passato, torna in azione per salvare un adolescente scomparso. Secondo maridacaterini.it

Straw Senza uscita: trama, cast, finale del film in onda su Netflix - Straw Senza uscita film. Una madre single viene accusata ingiustamente di tentata rapina, mentre lotta per garantire un futuro alla figlia. Si legge su maridacaterini.it

The unforgivable su Netflix, un film che si perde tra reti narrative e personaggi sacrificati - Netflix propone The Unforgivable, un film con Sandra Bullock che affronta il reinserimento sociale dopo il carcere ma perde efficacia a causa di una sceneggiatura dispersiva e un finale poco coerente. Da gaeta.it

Mank, David Fincher torna e lo fa su Netflix: trama, cast e trailer