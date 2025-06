King denuncia walking dead per plagio da romero | verità o mito?

Il panorama dell’orrore e dei zombie si confronta con un dibattito scottante: king ha denunciato The Walking Dead per plagio da Romero. È una verità o un mito? Il legame tra il capolavoro di Romero, Night of the Living Dead, e la serie di Robert Kirkman viene spesso messo in discussione, alimentando discussioni tra appassionati e critici. Ma qual è la realtà dietro queste accuse e quale impatto hanno sulla creatività nel genere horror?

Il panorama dell’horror e del genere zombie è profondamente influenzato dal lavoro di George A. Romero, considerato il pioniere che ha rivoluzionato l’immaginario collettivo con il suo film Night of the Living Dead. La sua creazione ha gettato le basi per molte delle narrazioni successive, tra cui la serie di successo The Walking Dead. In questo contesto, emergono riflessioni di figure come Joe Hill e Robert Kirkman, che sottolineano come l’opera di Romero abbia rappresentato un punto di partenza imprescindibile per lo sviluppo del franchise. l’influenza storica di george a. romero sul genere zombie. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - King denuncia walking dead per plagio da romero: verità o mito?

