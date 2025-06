Kim Juve un ex bianconero tenta il difensore sudcoreano! Vorrebbe strapparlo alla corte di Madama per portarlo in quel club rivale La suggestione che spaventa la Signora

La sfida tra Juventus e club rivali si infiamma: Kim Juve, ex bianconero, tenta di convincere Kim Min-Jae, il difensore del Bayern Monaco, a unirsi al Milan. La corsa al talento sudcoreano si fa sempre pi√Ļ serrata, con la Signora che osserva da vicino e il Diavolo pronto a fare sul serio. Ma quali saranno le mosse decisive di queste squadre per assicurarsi il colpo? La battaglia √® appena cominciata, e il futuro di Kim potrebbe cambiare le sorti del campionato.

Kim Juve, adesso la battaglia per arrivare al difensore del Bayern Monaco si intensifica: ci pensa anche quel club rivale di Madama. Secondo quanto riportato da¬† La Gazzetta dello Sport, il¬† Milan ¬†avrebbe messo nel mirino ¬†Kim Min-Jae, ¬†difensore centrale del¬† Bayern Monaco, attualmente considerato tra i¬† possibili partenti ¬†del club tedesco. Il profilo del sudcoreano piace molto alla dirigenza rossonera, che lo conosce bene per¬† l‚Äôesperienza dominante in Serie A¬† con la maglia del¬† Napoli¬† nella stagione 2022-2023. Al momento si tratterebbe solo di una¬† suggestione, ma non √® da escludere che nelle prossime settimane possano esserci¬† contatti pi√Ļ concreti ¬†tra le parti. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com