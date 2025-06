Kilmar Abrego Garcia torna negli Usa e viene incriminato | finisce così braccio di ferro tra giudici e amministrazione Trump

Il caso di Kilmar Abrego Garcia segna un capitolo cruciale nello scontro tra giustizia e politica migratoria negli Stati Uniti. Dopo essere stato deportato erroneamente in Salvador, il suo ritorno e l’accusa di aver aiutato migranti a attraversare illegalmente i confini affrontano le tensioni tra giudici federali e l’amministrazione Trump. Una vicenda che mette in discussione i limiti delle politiche migratorie e la responsabilità delle istituzioni. La vicenda è destinata a scuotere ancora di più il dibattito nazionale...

Kilmar Abrego Garcia torna negli Usa, dopo essere stato deportato ‘per errore’ nel Salvador, e viene incriminato per aver aiutato migranti ad attraversare i confini del Paese. Più di due mesi dopo che l’amministrazione ha ammesso di aver deportato per errore l’uomo dal Maryland al suo paese natale, un gran giurì federale lo ha incriminato per il presunto trasporto di migranti irregolari all’interno degli Stati Uniti. L’uomo era stato erroneamente deportato in Salvador e la sua vicenda aveva dato inizio ad un braccio di ferro tra l’Amministrazione Trump e i giudici che chiedevano il suo rientro negli Usa per poterlo processare. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Kilmar Abrego Garcia torna negli Usa e viene incriminato: finisce così braccio di ferro tra giudici e amministrazione Trump

Kilmer Abrego Garcia, espulso per errore in El Salvator, è tornato negli USA. È stato incriminato per traffico di essere umani e verrà giudicato da una Corte americana, ha annunciato Pam Bondi, capo Dipartimento Giustizia. @RSIInfo_ Partecipa alla discussione

