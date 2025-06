Killer Denisa conferma solo due omicidi

Durante l'interrogatorio di garanzia, Vasile Frumuzache ha confermato solo due omicidi, quelli di Denisa Paun e Ana Maria Andrei, respingendo eventuali altre imputazioni. La sua posizione si svela attraverso una narrazione che mette in luce la complessità del caso e le tensioni nel sistema penale. Restano ancora molte domande aperte su eventuali altri coinvolgimenti e sulle dinamiche che hanno portato a questi tragici fatti.

12.30 Nell'interrogatorio di garanzia davanti al Gip, Vasile Frumuzache ha confermato la confessione resa ai Pm per gli omicidi di Denisa Paun a maggio scorso e di Ana Maria Andrei nell'agosto 2024. A domanda degli inquirenti, che non gli hanno contestato altri reati, ha poi negato di essere coinvolto in altri omicidi. Lo ha riferito il difensore della guardia giurata 32enne. Frumuzache è recluso in isolamento. In carcere è stato aggredito con olio bollente da un cugino di Ana Maria Andrei.