Killer delle escort Vasile Frumuzache ci sono altre 5 vittime? La sua frase fa scattare le ricerche

Il killer delle escort Vasile Frumuzache, già al centro di un’intricata indagine, ha fatto scattare l’attenzione con una frase rivelatrice rivolta a dei detenuti, che potrebbe svelare dettagli cruciali. La sua affermazione ha portato alla luce l’eventualità di altre cinque vittime, aprendo nuove piste e sollevando interrogativi inquietanti sulla portata del suo agire. La verità potrebbe essere più vicina di quanto si pensi.

È agli atti la frase che Vasile Frumuzache avrebbe detto a dei detenuti, riferendosi al caso delle escort di cui ha ammesso gli omicidi. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Killer delle escort Vasile Frumuzache, ci sono altre 5 vittime? La sua frase fa scattare le ricerche

In questa notizia si parla di: Escort Vasile Frumuzache Frase

Denisa Maria Paun, killer Vasile Frumuzache confessa omicidio di un'altra escort ad agosto 2024: "Ha provato a scappare, l’ho accoltellata” - Una terribile rivelazione scuote la cronaca: Vasile Frumuzache, guardia giurata di 32 anni, ha confessato due omicidi, tra cui quello di Denisa Maria Paun, un’altra escort.

Il killer delle escort Vasile Frumuzache e la frase "ce ne sono anche altre" - Vasile Frumuzache avrebbe detto a dei detenuti che "ce ne sono anche altre", riferendosi alle escort di cui ha ammesso gli omicidi, la frase è agli atti ... virgilio.it scrive

Vasile Frumuzache e l’ombra di nuovi femminicidi: «Ce ne sono altre». Ricerche su altre donne scomparse: cosa non torna della confessione - La procura ha disposto esami su 5 anni di traffico telefonico e ha chiesto alle prefetture di Toscana e Sicilia le liste di tutte le donne scomparse. Il vigilante è stato aggredito in carcere L'artico ... Come scrive msn.com

Vasile Frumuzache, il killer delle escort: «Ce ne sono anche altre». Esami su 5 anni di traffico telefonico - C’era chi lo attendeva al varco nel carcere di Prato. La guardia giurata che ha confessato di avere ucciso le due prostitute romene, ieri mattina, nell’istituto penitenziario della Dogaia, è stato agg ... Secondo corrierefiorentino.corriere.it