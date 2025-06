Killer delle escort interrogatorio finito | Cosa ha confessato…

Il terribile caso che ha sconvolto Prato si è concluso con un drammatico colpo di scena: Vasile Frumuzache, la guardia giurata di 32 anni, ha confessato di aver ucciso due escort, Denisa Paun e Ana Maria Andrei, in modo inquietantemente simile. Durante l'interrogatorio davanti al giudice, ha fornito dettagli che gettano nuova luce sulla vicenda e sulle sue motivazioni, portando alla scoperta di un lato oscuro che ancora lascia sgomenti. La verità emerge, ma quanto potrà lenire il dolore delle famiglie coinvolte?

Vasile Frumuzache, guardia giurata di 32 anni, ha confermato anche davanti al giudice quanto già ammesso ai pubblici ministeri: ha ucciso due donne, Denisa Paun e Ana Maria Andrei, in due momenti distinti ma accomunati da modalità inquietantemente simili. Durante l’udienza di convalida del fermo, tenutasi nel carcere della Dogaia di Prato, dove l’uomo è detenuto da alcuni giorni, Frumuzache ha risposto alle domande del giudice per circa mezz’ora, ribadendo la responsabilità per i due delitti ma negando l’esistenza di altre vittime. Leggi anche: Montecatini, il video dell’arresto del presunto killer di Denisa Nonostante la sua smentita, gli inquirenti di Prato e Pistoia non escludono che l’uomo possa essere un serial killer. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Killer delle escort, interrogatorio finito: “Cosa ha confessato…”

