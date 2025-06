Kiev lavora a un incontro Trump-Zelensky a margine del G7 | Il presidente Usa | Spero la guerra con la Russia non diventi nucleare

In un momento di tensione globale, i leader si preparano a un incontro cruciale tra Trump e Zelensky al G7, mentre la guerra in Ucraina si aggrava. Il presidente USA ha espresso preoccupazione per la deriva nucleare, paragonando il conflitto a due "ragazzini che litigano al parco". Nella notte, un attacco russo a Kiev ha causato vittime e feriti: un grave promemoria dell’instabilità che minaccia il mondo intero.

Prima telefonata tra Zelensky e Papa Leone XIV. Il presidente ucraino: «Ho invitato il Pontefice a Kiev» - In un significativo primo contatto telefonico, Papa Leone XIV ha conversato con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky.

Poche ore prima dell'incontro di pace tra #Kiev e #Mosca, l'esercito ucraino colpisce una serie di postazioni militari russe. Il Presidente ucraino sottolinea che l'attacco sia stato pianificato in un anno e mezzo e "entrerĂ nei libri di storia". https://t24.com.tr/haber/ Partecipa alla discussione

Il vicepresidente americano JD Vance ha incontrato il presidente ucraino Zelensky a Roma, l'incontro è durato circa 30 minuti. Lo fanno sapere responsabili di Kiev. #ANSA Partecipa alla discussione

Il Cremlino a Trump: "È un conflitto esistenziale". Kiev lavora a un incontro Trump-Zelensky al G7 - Zelensky: "La scorsa notte, lanciati oltre 400 droni e 40 missili nell'attacco russo" Il presidente ucraino Zelensky ha dichiarato che l'attacco russo della scorsa notte, che ha fatto almeno quattro m ... Da msn.com

Kiev lavora a un incontro Trump-Zelensky a margine del G7 in Canada - La guerra in Ucraina giunge al giorno 1.200. Kiev ha annunciato di star lavorando a un incontro tra Zelensky e Trump a margine del G7 in Canada in programma dal 15 al 17 giugno. Il portavoce del Creml ... Secondo informazione.it

Meloni sull'incontro con Macron: "Molto utile, forti convergenze per un'Europa più sovrana e per Kiev" - La premier sui social sottolinea la ritrovata intesa con Parigi: "Rafforza i nostri legami. Prossimo bilaterale all'inizio del 2026 in Francia" ... Da huffingtonpost.it