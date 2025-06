Kiev | blitz basi russesolo armi nostre

Nell'odierna escalation tra Kiev e Mosca, l’operazione Spiderweb ha acceso un dialogo teso e complesso, coinvolgendo tensioni internazionali e il rischio di un conflitto nucleare. Con dichiarazioni di leader mondiali e dettagli sulle armi impiegate, il fronte si fa sempre più incerto. È fondamentale comprendere le sfumature di questa crisi per valutare le possibili evoluzioni e il loro impatto globale.

11.08 Con l'operazione Spiderweb, gli ucraini "hanno dato a Putin un motivo per andare a bombardarli a tappeto". Così il presidente Trump. "Quando l'ho vista ho pensato:ora ci sarààrappresaglia". Conflitto diventerà nucleare?"Spero di no" Intanto, intervistato da Abc New, il presidente ucraino, che ha supervisionato personalmente l'operazione dei servizi di Kiev, ha detto che sono state usate armi esclusivamente di produzione ucraina e non degli alleati. "Volevo che la separazione fosse molto netta", ha detto. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

