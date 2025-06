Kiev accusa Mosca di giocare sporco sullo scambio di prigionieri

Purtroppo, invece di un dialogo costruttivo, ci troviamo ancora una volta di fronte a accuse reciproche e tentativi di manipolazione che complicano ulteriormente la difficile questione dello scambio di prigionieri tra Kiev e Mosca. La tensione aumenta, alimentando l’incertezza e il rischio di escalation nel conflitto in corso. La comunità internazionale guarda con ansia a questi sviluppi, sperando in una soluzione che possa favorire la pace e il rispetto degli accordi umanitari.

Kiev nega le accuse del Cremlino di aver ritardato lo scambio di prigionieri, accusando Mosca di " giocare sporco ". "Le dichiarazioni odierne della parte russa non corrispondono alla realtĂ e ai precedenti accordi sullo scambio di prigionieri o il rimpatrio delle salme", ha scritto su Telegram il Coordinamento ucraino per il trattamento dei prigionieri di guerra.? "Purtroppo, invece di un dialogo costruttivo, ci troviamo ancora una volta di fronte a manipolazioni e tentativi di strumentalizzare delicate questioni umanitarie", ha aggiunto. "Invitiamo la parte russa a porre fine ai giochi sporchi e a tornare a un lavoro costruttivo". 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Kiev accusa Mosca di "giocare sporco" sullo scambio di prigionieri

Guarda il Video

In questa notizia si parla di: Prigionieri Scambio Kiev Mosca

Ucraina e Russia: non c’è accordo, solo scambio di prigionieri. Meloni: “Niente truppe italiane a Kiev”. Gelo con Macron - In occasione del vertice della Comunità Politica Europea in Albania, rinnovati scontri tra Ucraina e Russia segnano la mancanza di progressi nei colloqui di pace.

Dai costi sociali del riarmo europeo confermati dalla BCE, allo scambio di prigionieri tra Mosca e Kiev. Di questo e molto altro parliamo nel tg di stasera Partecipa alla discussione

UCRAINA | Un incontro tra Putin e Zelensky è "possibile" a condizione che Mosca e Kiev raggiungano prima "accordi" tra le due parti, dichiara il Cremlino. Prosecuzione dei colloqui solo una volta completato lo scambio di prigionieri annunciato. #ANSA Partecipa alla discussione

Kiev accusa Mosca di "giocare sporco" sullo scambio di prigionieri - Kiev smentisce le accuse russe di ritardi nello scambio di prigionieri, accusando Mosca di manipolazioni e giochi sporchi. Come scrive quotidiano.net

Ucraina: Mosca, 'Kiev rinvia scambio prigionieri' - Mosca, 7 giu. (Adnkronos/Afp) - La Russia ha accusato l'Ucraina di aver rinviato uno scambio di prigionieri su larga scala e il rimpatrio delle salme dei soldati caduti, concordati durante i colloqui ... Secondo lagazzettadelmezzogiorno.it

Zelensky: 'Scambio di 500 prigionieri nel fine settimana'. Putin: 'Kiev organizzazione terroristica' - 'Mosca tiene colloqui solo per ritardare le sanzioni, altri colloqui con questo formato non hanno senso' (ANSA) ... Riporta ansa.it

Scambio di prigionieri tra Kiev e Mosca